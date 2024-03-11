Актер Джесси Айзенберг восхитился сценарием «Иллюзии обмана 3»

Американский актёр Джесси Айзенберг рассказал о статусе производства «Иллюзии обмана 3» — продолжения знаменитой франшизы о команде фокусников-мошенников. Звезда первых двух частей уже ознакомился с готовым сценарием триквела и назвал его отличным.

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Кроме того, Айзенберг назвал потенциальную дату съёмок продолжения — ближайшие шесть месяцев. Изначально производство хотели начать весной 2024 года, однако в дело вмешались забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

Да, я уже читал сценарий. Мне кажется, он просто отличный. Надеюсь, мы приступим к съёмкам в ближайшие шесть месяцев. Что мне в нём так нравится, так это то, что фильм прославляет интеллект. На самом деле в Голливуде редко встречаются франшизы, которые посвящены командной работе и интеллекту, а не просто насилию.

У «Иллюзии обмана 3» пока нет даже примерной даты выхода. К своим ролям в фильме вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).