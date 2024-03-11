Актер Роберт Дауни-младший выиграл свой первый «Оскар»

Актер Роберт Дауни-младший выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Это следует из эфира телеканала CNN.

«Роберт Дауни-младший получил „Оскар“ за лучшую мужскую роль второго плана в фильме „Оппенгеймер“», — следует из эфира трансляции. Для Роберта Дауни-младшего это первый «Оскар».

Ночью 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в известном театре «Долби». С 2020 года решено было перенести проведение «Оскара» на весенний период. Текущий год выделился для киноиндустрии и аудитории: после пандемии продолжительность сезона награждения была увеличена на полтора месяца, давая больше времени для знакомства с фильмами-номинантами.