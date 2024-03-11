Джоди Фостер не вернется в пятом сезоне «Настоящего детектива»

На красной дорожке «Оскара-2024» актриса Джоди Фостер прокомментировала продление сериала «Настоящий детектив» на пятый сезон. Женщина заявила, что ей очень понравилось играть в сериалах, и она обязательно сыграет в телевизионных проектах ещё раз, однако её выступление в шоу от HBO завершено.

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По словам Фостер, «Настоящий детектив» — это антология, где каждый сезон рассказывает свою историю. Актриса снялась в четвёртом сезоне и больше не планирует появляться в сериале.

Нет, я не вернусь в новом сезоне [«Настоящего детектива]. Это антология, снялся в одном сезоне — и готово!

Четвёртый сезон «Настоящего детектива» завершился 19 февраля. Шоу с подзаголовком «Ночная страна» получило негативные отзывы от зрителей, однако собрало рекордную аудиторию в истории сериала.