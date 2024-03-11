Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"

Мультипликационный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» взял «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм», сообщает РИА Новости.

В данной категории также были представлены «Элементарно», «Нимона», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Мечты Робота».

Награду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевала 11-минутная работа Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

В настоящее время в Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония вручения награды киноакадемии США.