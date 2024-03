Драма "Оппенгеймер" получила премию "Оскар" как лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

© Universal Pictures

Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC. По мнению жюри, эта картина стала лучшей и 10 фильмов-номинантов.

В их числе картины "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023), "Барби" (Barbie, 2023), "Прошлые жизни" (Past Lives, 2023), "Оставленные" (The Holdovers, 2023), "Маэстро" (Maestro, 2023), "Бедные-несчастные" (Poor Things, 2023), "Зона интересов" (The Zone of Interest, 2023), "Американское чтиво" (American Fiction, 2023).

Назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»