Оскароносный «Оппенгеймер»: о чем рассказывает фильм и как снимали ядерный взрыв

Минувшей ночью состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар-2024». Триумфатором стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером – Киллиан Мерфи. Кто еще играл в фильме и как был создан ядерный взрыв – в материале «ФедералПресс».

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Сюжет фильма «Оппенгеймер»

Главный герой картины – американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер, который во время Второй мировой войны руководил созданием ядерной бомбы. Изобретение ученого изменило ход истории и развития человечества.

Сценарий фильма нелинейный – эпизоды идут не в хронологическом порядке. Зрителю показывают разные этапы из жизни и карьеры ученого – кем он был до разработки самого смертоносного оружия в истории и каким стал после проведения испытаний.

Картина частично основана на реальных событиях. Кристофер Нолан изобразил лишь субъективный взгляд Оппенгеймера на происходящее.

Кто снялся в фильме

Главную роль Роберта Оппенгеймера сыграл Киллиан Мерфи. Его супругу, ученого-биолога и радикальную коммунистку Китти – Эмили Блант.

Также в съемках принял участие Мэтт Дэймон, которому досталась роль Лесли Гровса, военного руководителя «Манхэттенского проекта», который лично курировал строительство объектов для создания бомбы.

Роберт Дауни – младший, получивший «Оскара» за второстепенную роль в «Оппенгеймере», сыграл Льюиса Штраусса, председателя комиссии по атомной энергии в Соединенных Штатах.

Также среди актеров массовки оказались настоящие ученые. Создатели считали, что так фильм будет более правдоподобен.

Как снимали ядерный взрыв

Ядерный взрыв в фильме не был компьютерной графикой. Он оказался вполне реален. Супервайзер спецэффектов воссоздал взрыв на большой миниатюре ядерного полигона. В ход пошли бензин, пропан, магний и алюминиевая пудра. Операторы выбрали такой ракурс, чтобы миниатюра казалась реалистичной.

Снимали этот эпизод в Нью-Мексико, недалеко от места, где 16 июля 1945 года прошло первое испытание ядерного оружия.