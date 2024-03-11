Сценарист «Паддингтон 2» обвинил номинированный на «Оскар» фильм в плагиате

Саймон Стефенсон, автор сценария мультфильмов "Лука" и "Паддингтон 2", обвинил номинированный на "Оскар" фильм в плагиате.

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Саймон Стефенсон, автор сценариев к мультфильмам "Лука" и "Паддингтон 2", обвинил авторов фильма "Оставленные" в плагиате. Указанный фильм был номинирован на "Оскар" в пяти категориях.

Стефенсон заявил, что "Оставленные" скопирован с его сценария фильма "Фриско" 11-летней давности, который так и не был снят.

Он подал официальную жалобу. В частности, сценарист составил список заимствованных деталей из 36 пунктов.

Как отмечает "РЕН ТВ", одним из пунктов указывается то, что во "Фриско" врач присматривал за оставленным в больнице ребенком, а в "Оставленных" главными персонажами стали учитель и воспитанник пансионата.