Лучшие советские и российские фильмы для воспитания патриотов

Профайлер Денис Давыдов рассказал NEWS.ru, что самые мужественные образы, на которых можно и нужно воспитывать патриотов, созданы в советских и российских фильмах про Великую Отечественную войну. В числе таких кинокартин он назвал «Судьбу человека» (1959), «А зори здесь тихие» (1973), «Они сражались за Родину» (1975), «В бой идут одни „старики“» (1973) и «Битва за Севастополь» (2015).

Эксперт подчеркнул, что сильные персонажи также появляются в кинолентах: «Два бойца» (1943) — уральский сталевар Саша Свинцов, «Фронт без флангов» — мичман Вакуленчук, «На всю оставшуюся жизнь» (1975) — медик Юлия Дмитриевна. По его словам, мощными картинами в этом плане также стали «Офицеры» (1971) — Иван Варавва, «Жаворонок» (1964) — механик-водитель Иван, а также «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967) — командир экипажа Сергей Архипцев.

Ранее кинопродюсер Михаил Курбатов рассказал NEWS.ru, что Светлана Ходченкова является самой красивой киноактрисой России. Он отметил, что образ артистки в фильме «Благословите женщину» поразил его.