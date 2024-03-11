«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

© Lenta.ru

Премьера картины состоялась 7 марта 2024 года. За четыре дня проката фильм заработал 336 миллионов рублей.

На втором месте рейтинга лидеров проката оказалась картина «Лед 3», собравшая 161,3 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Мастер и Маргарита» с выручкой 92,2 миллиона рублей.

Ранее «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. Фильм собрал 1,5 миллиарда рублей в кинотеатрах.

До этого фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей.