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Режиссёр Уэс Андерсон объяснил, почему не смог лично получить награду на «Оскаре»-2024

На прошедшем «Оскаре»-2024 знаменитый американский режиссёр Уэс Андерсон, автор «Отеля «Гранд Будапешт», «Острова собак» и других известных картин, получил свою первую статуэтку от киноакадемии за короткометражный сериал «Чудесная история Генри Шугара». К сожалению, постановщика не было на самой церемонии, из-за чего фанаты режиссёра так и не дождались речи от одного из уникальнейших создателей в Голливуде.

Режиссер Уэс Андерсон объяснил, почему не смог лично получить награду на «Оскаре»
© Скрин видео Youtube

Как оказалось, Андерсон не смог присутствовать на «Оскаре» из-за занятости — прямо сейчас он работает над съёмками своего следующего фильма в Германии. Об этом постановщик рассказал в отдельной заметке, которую опубликовал Netflix.

Если бы я мог присутствовать на «Оскаре», то я бы поблагодарил съёмочную команду во главе со Стивеном Рэйлсом и своих близких. И ещё: если бы я не встретил Оуэна Уилсона в коридоре Техасского университета, когда мне было 18 лет, я бы точно не получил свой «Оскар». К сожалению, мы со Стивеном находимся в Германии и начинаем снимать наш новый фильм, так что я не смог получить награду и сказать это лично.

Следующей картиной Андерсона станет «Финикийский план» — шпионский боевик, рассказывающий в том числе о взаимоотношениях отца и дочери. Главные роли в ленте исполнят Билл Мюррей («Охотники за привидениями»), Бенисио дель Торо («Убийца») и Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»).

Фильмы и сериалы
Оскар
Скотт Пилигрим против всех
Остров собак
Охотники за привидениями
Убийца
Отель
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Бенисио дель Торо
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