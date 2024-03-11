Кинокритик оценил перспективы фильма «Онегин»

Хорошая реклама, сильный прокатчик и праздничная дата дали приятный результат в 336 млн рублей сборов за выходные, отметил в эфире НСН Роман Исаев.

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Фильм «Онегин» в первые выходные после премьеры сработал достойно, однако не стоит ожидать, что его сборы достигнут миллиарда рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные. За четыре дня после премьеры он собрал 336 млн рублей. На втором месте – «Лед 3» (161,3 млн рублей), в тройке лидеров держится «Мастер и Маргарита» (92,2 млн рублей).

«Достаточно хороший результат, в рамках ожиданий индустрии, диапазон как раз до 350 млн рублей задался. Вполне себе достойный и адекватный результат для данного проекта. Создателям фильма удалось вокруг его выхода организовать некую событийность, зритель действительно поверил, что это большое российское кино на великом литературном первоисточнике. Красивые костюмы, достаточно хороший каст, Виктор Добронравов, который сыграл роль Евгения Онегина, при этом играя ее на подмостках театра Вахтангова… Праздничная дата, хорошая реклама, достойный сильный прокатчик. Все это в сумме дало очень приятный результат. При этом фильм не соберет миллиард, а 700-800 миллионов собрать сможет», – сказал Исаев.

Он также отметил, что ряду зрителей не понравился «Онегин» из-за того, что в картине было «что не раскрыто или урезано».