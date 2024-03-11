96-я церемония вручения премии «Оскар»: кто стал лауреатом

11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». В ходе мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале киноакадемии, были названы лучшие фильмы минувшего года. Рассказываем, кто удостоился статуэток в этом году.

Лидеры по наградам

Больше всего наград получила историческая драма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Из 13 номинаций фильм выиграл в семи: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший). Это первые «Оскары» как для Нолана, так и для обоих актеров. До этого режиссера пять раз номинировали на премию, а Дауни-младшего — два раза. Талант Мерфи же ранее не отмечался Американской академией.

Второе место по количеству премий занял фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — картина взяла сразу четыре статуэтки. Главной из них стал «Оскар» за лучшую женскую роль для Эммы Стоун.

Фильм «Барби» Греты Гервиг получил восемь номинаций, однако в конечном счете выиграл лишь в одной — «Лучшая песня». Статуэтку за трек «What Was I Made For?» получила Билли Айлиш.

Один из фаворитов гонки — фильм «Убийцы цветочной луны» — Мартина Скорсезе из 10 номинаций не победил ни в одной.

Второй «Оскар» для Миядзаки и первый — для Андерсона

Еще один «Оскар» выиграл японский режиссер Хаяо Миядзаки — его картина «Мальчик и птица» стала лучшим анимационным фильмом в этом году. Сам Миядзаки не посетил церемонию. Для него это уже вторая подобная премия — первую он получил еще в 2003 году, за «Унесенных призраками».

Кроме того, первый в своей карьере «Оскар» получил режиссер Уэс Андерсон — его короткометражный фильм «Чудесная история Генри Шугара» стал лучшим в категории. Как и Миядзаки, режиссер не посетил церемонию награждения.

Другие номинации

Награду за лучшие визуальные эффекты получила японская картина «Годзилла: Минус один». Бюджет фильма составлял всего 10 млн долларов, а над компьютерной графикой работала очень маленькая по меркам индустрии команда. Несмотря на это, критики сочли получившуюся картину более удачной, чем у «Стражей галактики: Часть 3», новой части серии «Миссия невыполнима» и фантастического блокбастера «Создатель».

Неанглоязычные фильмы заслужили еще три «Оскара». Одну статуэтку получила французская «Анатомия падения» — за лучший оригинальный сценарий. Снятая на немецком «Зона интересов» получила награды за лучший звук и как лучший международный фильм. В категории «Лучший адаптированный сценарий» победила картина «Американское чтиво».