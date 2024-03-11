В Лос-Анджелесе отгремела 96-я церемония вручения премии «Оскар». Во время мероприятия произошли как неожиданные, так и предсказуемые триумфы. Самые яркие моменты церемонии — в материале «Вечерней Москвы».

Традиционно «Оскар» начался с появления знаменитостей на красной дорожке. Так, Лиза Коши не смогла удержаться на высоких каблуках и рухнула во время позирования перед камерами. Однако это ее не остановило и, рассмеявшись, актриса встала, поправила свой наряд и продолжила фотографироваться.

Вслед за Коши — Кирстен Данст: она не заметила гигантскую статую «Оскар» и едва не упала. Однако вместе с супругом Джесси Племонсом, актриса продолжила идти по красной дорожке, восприняв ситуацию с юмором.

В свою очередь звезда «Классного мюзикла» Ванесса Хадженс приятно удивила общественность. На красной дорожке она объявила о своей беременности, появившись в облегающем черном платье, которое подчеркнуло заметно округлившиеся формы знаменитости.

Не обошлось без ярких моментов и во время вручения премии. Так, у Эммы Стоун лопнула молния на платье прямо во время награждения в номинации «Лучшая женская роль» за ленту «Бедные-несчастные».

— Мое платье порвано! Мне кажется, это случилось во время песни I'm Just Ken, — заявила актриса, обвинив таким образом в конфузе Райана Гослинга, который выступал с этим номером.

Самым запоминающимся стал выход актера Джона Сина, который появился на сцене абсолютно голым, прикрывшись лишь конвертом. Такую подводку сделали для номинации за лучшие костюмы.

Кроме того, церемонию посетил пес Месси, сыгравший одну из важных ролей в фильме — собаку-поводыря слабовидящего сына главных героев фильма. Месси появился на мероприятии с синей бабочкой на шее, вызвав восторг у гостей. Месси также показали хлопающим лапками во время эфира. Секрет прост — под сиденьем четвероногого сидел человек, который двигал ненастоящими лапами.

Главным победителем церемонии стала кинолента режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер», завоевав титул лучшего фильма года. Всего «Оппенгеймер» был номинирован в 13 категориях и забрал семь наград. «ВМ» собрала всех победителей главной кинопремии года.