Вдова Сергея Пускепалиса дебютировала в новом сезоне сериала "Шифр"

Новый сезон детективного ретро-сериала "Шифр" выйдет 29 марта на Кинопоиске и Wink.ru. А лишь потом его покажет Первый канал, где выходили предыдущие три сезона.

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И онлайн-кинотеатры покажут продолжение детектива "Шифр" режиссера Веры Сторожевой задолго - за несколько месяцев - до премьеры на "Первом канале". Причем, в день премьеры выйдут первые два эпизода четвертого сезона "Шифра", далее по пятницам будет выходить по одной новой серии (с третьей по восьмую). Даты премьеры второй половины сезона (с девятой по шестнадцатую серии) будут объявлены позднее.

В четвертом сезоне, как и в предыдущих, 16 серий. Главных героинь с уникальными аналитическими способностями снова сыграют Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова. Во время Великой Отечественной войны девушки вместе служили шифровальщицами в Главном разведывательном управлении, а в мирное время взялись за раскрытие самых хитроумных преступлений.

В четвертом сезоне действие происходит в Москве 1950-х, четыре бывших сотрудницы ГРУ продолжают вести расследование особо запутанных дел. Но на этот раз все гораздо сложнее: их куратор Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где видного партийного работника насмерть загрызли... собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

Актерский состав в четвертом сезоне пополнили Агриппина Стеклова в роли куратора аналитического отдела МВД и Эвклид Кюрдзидис. В продолжении "Шифра" также дебютировала Елена Петрова - вдова Сергея Пускепалиса, который играл подполковника Константина Проскурина в предыдущих сезонах. Режиссер сезона снова Вера Сторожева, и к ней присоединилась сценарист предыдущих сезонов Ольга Гнедич. Съемки продолжения проходили Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске.

Справка "РГ"

Детективный сериал "Шифр" получил на сайте Кинопоиска более 150 тысяч оценок- он входит в топ-250 лучших сериалов (с рейтингом 8,2). Третий сезон был признан лучшим телесериалом года на 10-й церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лауреатами ТЭФИ-2023 стали режиссер сериала Вера Сторожева и Сергей Пускепалис в номинации "Актер детективного сериала" за роль подполковника Проскурина.