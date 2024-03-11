Вышел первый тизер продолжения «Обоюдного согласия» Гай Германики с Арбениной

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал первый тизер второго сезона сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".

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Сериал становится альманахом: новая история никак не связана с первым сезоном. В нём пойдёт речь о домашнем насилии: главная героиня подозревается в убийстве мужа-абьюзера.

В ролях: Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Михалкова-Кончаловская, Илана Юрьева и Глеб Пускепалис.

Точной даты премьеры пока нет, но состоится она в этом сезоне.