Летом стартуют съемки второго сезона сериала-рекордсмена «Миротворец»

Съемки второго сезона фантастической черной экшн-комедии "Миротворец" наконец-то стартуют - уже летом.

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"Миротворец" - это спин-офф "Отряда самоубийц". Первый сезон вышел в январе 2022-го и был практически невыносимо прекрасен - начиная уже от плясок в опенинге. Не говоря уже про всё остальное.

В главной роли - Джон Сина. Создатель - Джеймс Ганн, умеющий слепить конфетку вообще из всего, что ему попадается. Ганн - парень "тромовской" школы, если понимаете, о чём мы.

Миротворец - персонаж DC Comics, хоп-хей-американский патриот с интеллектом и моральными установками примерно как у скумбрии.

О том, что дело пошло, в своем аккаунте в соцсети сообщила сегодня актриса Дженнифер Холланд, жена Ганна. В шоу, а также прочих проектах киновселенной DC, она играет Харкорт.

Как и в стартовом сезоне, Джеймс сам снимет несколько эпизодов для продолжения. Причем - параллельно с работой над новым "Суперменом".

Также стоит вспомнить, что первый сезон "Миротворца" поставил рекорд сервиса HBO Max - финал шоу смотрели почти на 45% больше зрителей, чем его начало.