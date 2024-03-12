Артем Михалков продюсирует фестиваль молодого кино «Новое движение»

С 30 мая по 3 июня 2024 года в Великом Новгороде состоится первый российский фестиваль молодого кино "Новое движение", адресованный начинающим кинематографистам, успевшим снять не более трех фильмов. Смотру окажут поддержку Минкультуры РФ и правительство Новгородской области.

© Ревизор - культура

Как пишет сегодня, 11 марта, "РГ", генеральными продюсерами смотра выступят Артем Михалков и Максим Королев. Артем Михалков до этого был главой кинофестиваля дебютов "Движение", проходившего в Омске и завоевавшего авторитет. Программным директором фестиваля станет кинокритик Вадим Рутковский, представитель команды отборщиков Московского международного кинофестиваля.

По словам Артема Михалкова, в России уже есть несколько фестивалей дебютного кино, потому организаторы данного смотра хотят уйти от этого понятия и показывать "молодое кино, не привязанное к именам или к статусам "дебютант". Фестиваль, как гласит его название, направлен на поиск "нового движения" в кинематографе. "Новое движение" позиционирует себя как фестиваль новых направлений, новых имен, новых сюжетов, новых тем, новых векторов развития. Организаторы надеются, что форум станет платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.

На участие в основном конкурсе можно подавать полнометражные художественные фильмы продолжительностью больше 60 минут, производство которых завершено после 1 мая 2023 года. Сайт фестиваля: движениефест.рф.