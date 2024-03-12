Ремейк аниме «Волчица и пряности» получил дату выхода

Стала известна дата премьеры аниме-сериала «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу». Первая серия выйдет в понедельник, 1 апреля.

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Сериал станет переосмыслением популярного тайтла, который выходил в 2008–2009 годах. Как и в оригинале, странствующий торговец встречает богиню-волчицу, которая обучает его житейской мудрости в отношениях с людьми.

Над ремейком будут работать создатели старой «Волчицы», в том числе режиссёр оригинального аниме-сериала Такэо Такахаси. Сюжет может немного измениться, хотя в качестве первоисточника также будет использоваться роман Исуны Хасэкуры.

В рейтинге самых ожидаемых аниме 2024 года на «Чемпионате» тайтл занял 18 место из 40 тайтлов, опередив «Шаман Кинг: Цветы» и новый сериал по «Ведьмаку» от Netflix.