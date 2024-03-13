Раскрыт заработок режиссера Кристофера Нолана за фильм «Оппенгеймер»

Раскрыт заработок кинорежиссера Кристофера Нолана за снятый им фильм «Оппенгеймер». Об этом сообщает Variety.

По данным источников издания, доход кинематографиста от картины составил почти 100 миллионов долларов (примерно 9,2 миллиарда рублей) — такая сумма сложилась из гонорара Нолана, возмещения его финансовых затрат на съемки, кассовых сборов проекта и победы «Оппенгеймера» на «Оскаре».

На текущий момент кассовые сборы ленты по всему миру составляют 958 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию «Оскар-2024» в категории «Лучший фильм года». Проект номинировали в 13 категориях, из которых он одержал победу в семи. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.