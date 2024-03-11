«Самый скучный "Оскар"». Кинокритик – об итогах главной кинопремии года

Все награды, которые распределили на 96-й церемонии вручения премии «Оскар», были предсказуемыми, рассказал NEWS.ru кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров. По его словам, на результаты премии повлияли современные тенденции и обстановка в мире.

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Победа «Оппенгеймера» была очевидна, потому что это едва ли не лучший фильм, снятый за этот период. Сравниться с ним может только фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Но, учитывая тенденции и обстановку в мире, исход «Оскара» был решен задолго до самой церемонии. На мой взгляд, это был самый скучный «Оскар», так как было ясно, кто и какие награды получит. Церемонию можно было не смотреть, — рассказал Шнейдеров.

По его мнению, для букмекеров кинопремия в этом году тоже оказалась неудачной. Из-за ожидаемых результатов играть было бесполезно, пояснил он.

Букмекеры, которых в Лос-Анджелесе полно, наверняка остались в нулях, потому что играть было бесполезно. Если нашлись люди, которые поставили серьезные ставки на какие-то фильмы, помимо «Оппенгеймера», они много проиграли, — добавил Шнейдеров.

Премию Американской киноакадемии "Оскар" в этом году получил фильм режиссера Кристофера Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Кинолента была номинирована в 13 категориях. Награду за «Лучшую мужскую роль» получил ирландский актер Киллиан Мерфи. В номинации «Лучшая актриса» победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные». Это черная комедия о чувствах хирурга и оживленной им утопленницы. Также первую в своей историю премию «Оскар» получила Украина за документальный фильм «20 дней в Мариуполе» о боевых действиях в городе.

Американский актер Аль Пачино, которому доверили объявить победителя в главной категории кинопремии, допустил нарушение и вызвал скандал. 83-летний артист сначала неловко шутил о том, стоит ли ему «сыграть по-шекспировски», а затем сразу назвал лауреата, не удосужившись перечислить названия всех картин, которые были номинированы.