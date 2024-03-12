Публике презентован фильм «Позывной "Пассажир"»

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир" о событиях в Донбассе, сообщает "РГ". В широкий прокат картина поступит 14 марта.

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Фильм представляет собой вольную экранизацию романа "Убийство городов" Александра Проханова, написанного в 2015 году. Её снял режиссёр Илья Казанков. Главную роль в ленте исполнил артист Антон Шагин. Напомним, что Шагин неоднократно выезжал на Донбасс с гуманитарной помощью и культурными миссиями.

Команда, работавшая над фильмом, говорила о задаче рассказать историю так, чтобы люди "задумались, почему, как и за что" встал народ Донбасса. Шагин на премьере назвал фильм посвящением первым ополченцам и нашим героям. В том числе он говорил о важности для бойцов надежного тыла.

По сюжету, популярный молодой писатель Николай Рябинин узнает, что его брат пропал без вести в Донбассе и едет туда разыскивать родственника. Это кардинально меняет его жизнь и взгляды.

В сети уже доступен русский трейлер фильма: