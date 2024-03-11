«Суть в амбициях». Критики хвалят сериал от авторов «Игры престолов»

Зарубежные критики опубликовали обзоры сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Шоу от авторов «Игры престолов» расскажет о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

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Шоу получило в основном положительные отзывы — к просмотру его рекомендуют 71% критиков на Rotten Tomatoes. Журналисты оценили масштабы произведения и необычную для современного Голливуда азиатскую перспективу, но отметили и проблемы: слишком большое количество персонажей, неровный темп повествования и не самую удачную попытку адаптировать сюжет оригинальной книги.

Некоторые отзывы критиков о сериале «Задача трёх тел»

Несмотря на некоторую неуклюжесть персонажей, «Задача трёх тел» представляет собой амбициозное и изобретательное произведение научной фантастики. «Задача трёх тел» движется с быстрой, часто головокружительной скоростью, чтобы передать ощущение зрелища и трепета. Но при этом сериал жертвует тем, что изначально сделало книгу настолько уникальной: наукой. «Задача трёх тел», возможно, не вызывает настоящего трепета, но в нём достаточно веселья, шока и ужаса, чтобы заинтересовать поклонников научной фантастики. Великолепный, яркий галактический беспорядок. Проблемы? Их очень много. Но суть в амбициях. «Задача трёх тел» не лишена хороших моментов. Она просто плоская, с декоративными штрихами, которые распространяются на персонажей и актёрскую игру. Бениофф, Уайсс и Ву напоминают нам в «Задаче трёх тел», насколько хорошей может быть адаптация, если она сделана правильно. Возможно, это следующий шедевр Netflix.

Премьера «Задачи трёх тел» состоится 21 марта, все восемь эпизодов будут доступны в день выхода на Netflix.