Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел» от создателей «Игры престолов»

Netflix показал финальный трейлер сериала "Задачи трех тел", экранизации романа китайского писателя Лю Цысиня. Шоураннерами проекта стали Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, работавшие над "Игрой престолов". Премьера - 21 марта.

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В сериале будет восемь эпизодов. В главных ролях: Джован Адепо ("Ограды"), Джон Брэдли ("Игра престолов"), Лиам Каннингэм ("Игра престолов"), Эйса Гонсалес ("Райские холмы"), Джонатан Прайс ("Бразилия").

"Судьбоносное решение молодой женщины в Китае 1960-х годов отражается в пространстве и времени на группе блестящих ученых в наши дни. Когда законы природы рушатся у них на глазах, пятеро бывших коллег воссоединяются, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества", - сказано в синопсисе. Угрозой является инопланетный разум, сигнал которому в свое время был послан из КНР во время "культурной революции".

Судя по трейлеру, речь не идет о дословной экранизации романа, сериал снят по мотивам произведения. В 2023 году свое видение романа представили китайские кинопроизводители, которые сняли по "Задачам трех тел" свой сериал, состоящий из 30 эпизодов.