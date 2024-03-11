Какие российские фильмы достойны «Оскара»: мнение кинокритика

Российские картины могли бы составить серьезную конкуренцию западному кино. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил кинокритик Александр Шпагин, комментируя вручение премии «Оскар».

© Кадр из фильма "Кентавр"

В этом году больше всего призов киноакадемии получил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», завоевавший семь статуэток.

Шпагин отметил, что в последние два года в российском кино произошел настоящий прорыв.

«В плане коммерческого кино есть много интересного. Например, фильм «Кентавр» (18+) Кирилла Кемница. Это потрясающий триллер, просто шедевр мирового уровня, а не как голливудские картины, большинство из которых я не досматриваю», — рассказал критик.

Продложая тему триллеров, он выделил фильм «По-мужски» (18+) Максима Кулагина, а также «Прямой эфир» (18+) Карена Оганесяна с Павлом Чернышевым в главной роли. Критик назвал их «убедительными и глубокими работами».

По словам Шпагина, современные российские фильмы отражают жизнь иносказательно, а не напрямую, что является отличием от голливудских картин. В этом плане от отметил комедию Кирилла Кузина, Андрея Волгина и Максима Кондратенко «Сергий против нечисти» (18+).