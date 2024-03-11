«Кунг-фу Панда 4» выйдет в онлайне уже 9 апреля

Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» выйдет в цифровых сервисах уже 9 апреля 2024 года. Об этом сообщает сервис DVDs Release Dates со ссылкой на базу данных онлайн-кинотеатра Amazon Prime.

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Таким образом, четвёртая часть знаменитой франшизы выйдет в онлайне спустя месяц после старта проката в кинотеатрах. По сложившейся недавно традиции цифровой релиз могут сдвинуть на неопределённый срок при высоких показателях картины в прокате — подобная ситуация произошла с романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов. Неофициальная премьера анимационный ленты в России состоится 14 марта.