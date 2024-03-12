«Оскар» назвали «приколом» для главных богачей Голливуда

Первая в карьере статуэтка не «припишет нули» к контрактам актера Роберта Дауни-младшего, сказал в эфире НСН Роман Григорьев, пожелав «Железному человеку» сыграть Онегина.

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Вручение премии «Оскар» не влияет на гонорары знаменитых актеров, но может дать повод новичкам «задрать ценник», объяснил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.

В Лос-Анджелесе 11 марта прошла церемония вручения кинопремии «Оскар», где 58-летний актер Роберт Дауни-младший получил первую в своей карьере статуэтку за роль второго плана в фильме «Оппенгеймер». В 2013-2015 годах «Железный человек» из киновселенной Marvel был самым высокооплачиваемым актером Голливуда.

«Для Дауни ситуация с гонорарами никак не поменяется. Он и так получает очень много. То же самое с Ди Каприо, не думаю, что Скорсезе предлагал ему какие-то особенные деньги, когда приглашал в новый фильм. "Оскары" никак не отражаются на гонорарах таких актеров. Можно быть мультимиллионером без статуэток и все время сниматься. Это довольно жесткий бизнес: куча людей, у которых есть "Оскары", забыты и их никто не снимает. Это прикол в моменте, хайп какой-то, но быстренько забывается. Думаю, что нет ситуаций, чтобы он нули приписывал. Это дополнительный повод быть на плаву», - сказал Григорьев.

По его словам «Оскар» мог бы дать эффект молодым режиссерам и актерам, но им эту премию не дают.

«"Оскар" - это повод для молодого актера задрать себе ценник. Это открывающиеся двери, кто-то неизвестный или начинающий переходит на другой уровень. Другое дело, что нет никого из новых и молодых актеров и режиссеров, кто бы получил "Оскар". Зачастую это приходит, когда популярность уже сложилась. Тот же Ди Каприо», - отметил кинокритик.

При этом Григорьев высказал мнение, что актерский талант Дауни-младшего могла бы раскрыть роль Онегина, но никак не очередного супергероя.

«Сыграть супермена - это достаточно легкая задача для профессионального актера, это как быть Дедом Морозом на Елке. Это они умеют делать, не особо напрягаясь. Если бы Дауни сыграл Онегина, мы бы увидели, какой он Актер Актерыч, а когда ты летаешь в железном скафандре с выхлопной трубой в одном месте, половина снята на хромакее, а потом дорисованы все взрывы, какая тут актерская игра? Это шоу-бизнес. Возможно, ему станет скучно и он захочет сыграть что-то от души», - предположил собеседник НСН.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее говорил «Радиоточке НСН», что порадовался за фильм «Годзилла: Минус один», получивший «Оскар» в номинации «Лучшие спецэффекты». При этом он назвал ожидаемым триумф «Оппенгеймера», взявшего семь статуэток.