«Дюна 2» собрала в прокате более 360 миллионов долларов

Вторая часть "Дюны" (Dune: Part Two) режиссера Дени Вильнева, мощно стартовала в мировом прокате и мало сбавила темп на минувшей неделе. По данным Deadline, картина собрала уже 367,5 миллиона долларов. Для сравнения: первая часть при бюджете в 165 млн долларов собрала чуть более 400 млн долларов. Однако это связано с тем, что цифровой релиз картины на Max вышел одновременно с прокатом в кинотеатрах из-за пандемии. Сиквел обошелся студии в 190 млн долларов (плюс затраты в 100 млн долларов на продвижение).

© Российская Газета

В дальнейшем успехе фильма издание не сомневается - на минувших выходных стартовал прокат в Китае. Пока там "Дюна 2" собрала около 20 млн долларов, однако это лучше, чем у любого другого голливудского фильма в 2024 году.

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Аня Тейлор-Джой.

Трейлер картины - здесь.