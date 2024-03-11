Вышел русский трейлер фантастического фильма «Предчувствие» с Леа Сейду

Компания Сapella Film представила русскоязычную версию трейлера художественного фильма «Предчувствие». Премьера в отечественных кинотеатрах состоится 4 апреля.

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Фантастический триллер Бертрана Бонелло расскажет о будущем, где люди стремятся избавиться от эмоций и чувств. На подобную операцию решается главная героиня Габриэль, однако всё изменяет неожиданная встреча с мужчиной.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film / Les Films du Bélier.

Главные роли сыграют Леа Сейду («Дюна 2», игра Death Stranding) и Джордж Маккей («Питер Пэн», «1917»). Участие в съёмках также приняла актриса белорусского происхождения Дарья Некрасова (Клаасье из Disco Elysium, Комфри из «Наследников»).

Премьера французского фильма состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года. Российские эксперты кино оценили «Предчувствие» высоко.