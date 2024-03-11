Обзор фильма «Кунг-фу панда 4»

Последняя «Кунг-фу панда» вышла в 2016 году. Тогда мультик огорчил клишированным злодеем, но в остальном отлично развлекал: чего стоит трогательная арка По, который обрёл новую семью и стал не только воином, но и учителем. Добавьте сюда множество удачных шуток, роскошную рисовку, стильные боевые сцены — и получите мультик, который заслужил высокие оценки и сборы.

Спустя восемь лет DreamWorks наконец выпустила продолжение. Каким оно получилось?

Информация о мультфильме

Название: «Кунг-фу Панда 4» (Kung Fu Panda 4)

Режиссёры: Майк Митчелл, Стефани Стайн

Актёры: Джек Блэк, Аквафина, Виола Дэвис, Дастин Хоффман и другие

Дата выхода: 8 марта 2024 года

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Страна: США, Китай

«Кунг-фу панда 4»: где смотреть?

Мультфильм уже крутят в мировых кинотеатрах. С 14 марта стартуют неофициальные показы в России. Цифровая версия выйдет примерно через два месяца.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат DreamWorks.

О похождениях По уже нечего рассказать

В прошлых частях По прошёл путь от неуклюжего чудака до великого бойца, который легко разносит злодеев и умело обучает новичков. Куда ещё вести персонажа? Увы, сценарист не нашёл ответа, поэтому откатил его развитие.

Во вступлении Шифу велит панде выбрать нового Воина Дракона и стать хранителем. Вот только По забывает, как в прошлой части вёл тренировки, готовил поселение к обороне и учился думать о других. Перед нами снова самодовольная панда, которая тащится от побед и всеобщей похвалы.

В такой завязке нет большой проблемы, но развивают историю также плохо. Взять хотя бы злодейку: это хамелеон, который копирует облик и боевой стиль великих мастеров — в том числе Тай Лунга или самого По. В теории из персонажа могло бы выйти что-то интересное, но предыстория у него банальная, мотивация — уныла, деяния — не внушают ужас. Поэтому Хамелеонша тянет разве что на злодея недели из проходного сериала.

А как быть со сниженным бюджетом? Если на третью часть потратили $ 145 млн, то на четвёртую — всего $ 85 млн. Авторы мультфильма снизили детализацию локаций, сократили количество вау-моментов и удалили из сюжета команду Воина Дракона. По сюжету, Тигрица, Богомол и команда отлучились по важным делам. Почему? Да просто голоса Анджелины Джоли и Джеки Чана слишком дорого стоят.

Всё это не даёт мультфильму превзойти или хотя бы приблизиться к качеству прошлых частей. В целом странно видеть, что новинка спустя семь лет выглядит хуже, чем прошлая часть.

Мультфильм всё равно хорош

При желании новинке можно предъявить сотню придирок: вместе они делают четвёртую часть спорным развитием великой франшизы. Но если отбросить сравнения и просто следить за героями, распознаете приличный мультфильм.

Взять хотя бы юмор — его много, и чаще он удачный. От эпизода во вступлении, где панда выбирает Воина Дракона, легко рассмеяться в голос. Как и от момента, где папа По притворяется собственным сыном. Как и от очаровательных зайчиков, которые пугающе скалят зубы и желают заложникам медленной мучительной смерти.

Экшен тоже достойный. Быть может, до битвы на мосту из первой части он недотягивает, но всё равно здорово развлекает. Запоминаются финальная битва, где По противостоит в первую очередь себе, погони по местному аналогу Китая и, главное, столкновение в забегаловке на кончике скалы. Когда герои собираются в одной или другой части заведения, здание пугающе склоняется к обрыву и порождает множество забавных ситуаций. А ведь внутри тоже происходят любопытные вещи: к примеру, очаровательный поросёнок ловко орудует клинками.

Несмотря на вторичность и предсказуемость истории, в финале её всё же исправляют. Благодаря мудрым мыслям, отличной музыке и вагону ностальгии, связанному с возвращением легенд из прошлых частей, чувствительные зрители точно пустят слезу.

«Кунг-фу панда 4»: стоит ли смотреть?

Прошлые части были сплошным восторгом, а теперь в «Кунг-фу панде» появилось множество недостатков. К счастью, каждый минус перекрывают плюсом вроде удачной шутки или зрелищной драки. Поэтому очередные похождения По оставляют приятные впечатления.

Оценка «Кунг-фу панды 4» — 7 из 10.

Понравилось

Много удачных шуток

Экшен по-прежнему хорош

Трогательный финал.

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