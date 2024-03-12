В российский прокат выходит терапевтическая сказка для взрослых «Фрау»

Главный герой Ваня в исполнении музыканта и актера Вадика Королева — персонаж поистине сказочный. Называет всех девушек «фрау», всерьез пишет сказку, очень хочет жениться и завести детей, а понравившуюся даму зовет на «Жизель». Дама на балет не идет, зато балерина Кристина (Лиза Янковская) становится новой любовью Вани. Но не выходит каменный цветок, и все тут. А песня про «самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок» — тут саундтрек.

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Премьера прошла осенью на фестивале «Маяк», организованном фондом Романа Абрамовича. Зрители больше всего смеялись и дольше всего аплодировали, если сравнивать с другими фильмами. Тогда режиссер Любовь Мульменко ответила на вопрос, почему аудитории сегодня нужны такие сказки:

Любовь Мульменко, режиссер

«Я думаю, что время просто очень страшное, поэтому людям легче смотреть кино не гиперреалистичное, а условное. Но я придумала это кино в то время, когда времена еще не были страшными. Мне просто хотелось уйти от супердостоверности, которая у меня во всех моих сценарных работах обычно была. Мне она просто надоела, мне хочется что-то другое пробовать. Случайно так совпало, что я сняла такое кино и оно вышло в такое время. Это картина о том, что иногда расставание — это хеппи-энд, людям нужно немножко друг от друга отстать. Еще, наверное, нельзя с кем-то начинать отношения для того, чтобы заткнуть какую-то дыру в себе. И нормальные отношения получаются у людей, которые как-то сначала стали цельными, без дырочек, а потом встретились. А тут, очевидно, они оба, и не только Кристина, но и Ваня, просто берут себе человека как функцию, потому что читали в сказках, что, когда людей двое, все становится классно. На самом деле это не так устроено».

Для Мульменко-режиссера это второй фильм. Первый, «Дунай», показали на последнем «Кинотавре». Ей было важно придумывать кадры. Сделали даже прешут — быстро, технически снимали на телефон всю раскадровку и монтировали. За основу Мульменко взяла свой же рассказ. Но он отличается: там тот же герой, но совсем другая героиня, иная развязка.

У режиссера получается во вполне жизненных ситуациях находить романтику и волшебство. И, как всегда в хорошей картине, есть много факторов, которые составляют ее очарование, продолжает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова:

Лариса Малюкова кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»

«Один из важных факторов — это ее автор, Люба Мульменко, это тот фильм, который она писала для себя, снимала сама. Человек она очень одаренный, она его посвятила как бы еще своему городу, Перми. Атмосфера места немножко волшебного и реального тоже является серьезным основанием для такой картины. Это сказка о любви, но о любви, которая является возможностью проявить себя и понять себя. Это, мне кажется, такой немножечко антиромком, то есть под видом мелодрамы что-то другое. Отсутствуют однозначные, какие-то понятные характеры и стереотипы. Все герои с каким-то секретом, с каким-то обманом. Происходит встреча двух полярностей с акварельными совершенно работами Лизы Янковской и Вадика Королева. Это само по себе, знаете, плюсы и минусы одновременно, то есть мы сразу понимаем, что они вообще никакая не пара. При этом мы ужасно хотим, чтобы обыкновенное чудо любви каким-то образом состоялось. А если не состоится, то принцесса и дровосек сами просто обнаружат себя, и это тоже будет прекрасным финалом картины».

На фестивале в Геленджике «Фрау» взяла две награды: за лучший сценарий и лучшую женскую роль. Прокат фильма стартует 14 марта, до этого запланировано несколько спецпоказов в отдельных столичных кинотеатрах.