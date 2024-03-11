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Сериал «Преступление и наказание»: что известно об экранизации романа Достоевского

2024 год можно смело назвать годом российской литературы в кино. Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате более миллиарда рублей, весной зрители увидят пушкинского «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна и картину «Сто лет тому вперед», снятую по мотивам произведений Кира Булычева. Еще одна громкая премьера 2024 года — сериал «Преступление и наказание», в основу которого лег одноименный роман Федора Достоевского.

Что известно о сериале «Преступление и наказание»
© Lenta.ru

«Лента.ру» рассказывает о том, чем эта экранизация будет отличаться от литературного первоисточника, какие актеры сыграют знакомых со школы героев и когда состоится премьера.

Основная информация

Дата выхода

О начале работы над новой экранизацией «Преступления и наказания» стало известно в феврале 2022 года — тогда же на пост режиссера был выбран Владимир Мирзоев, автор мистических «Топей» и триллера-детектива «Внутри убийцы». Изначально реализацией проекта занялся онлайн-кинотеатр Start, однако позже над производством мини-сериала Яндексу. Вместе с Мирзоевым в число создателей сериала вошли продюсеры Владимир Маслов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

В сентябре 2023 года стало известно, что главную роль в новом сериале «Преступление и наказание» исполнит Иван Янковский, звезда нашумевшего «Слова пацана». Съемки драмы от режиссера Владимира Мирзоева проходили осенью 2023 года и завершились в конце ноября того же года. 1 декабря был анонсирован полный каст проекта, а также представлены первые кадры из грядущей экранизации.

Санкт-Петербурге: зрители увидят на экране набережные Фонтанки и канала Грибоедова, Никольский рынок, Новую Голландию и даже Дом Раскольникова на Гражданской улице (в нем, по мнению исследователей творчества Достоевского, как раз и жил главный герой романа). Часть съемочного процесса проходила в реальных петербургских коммунальных квартирах, где сейчас нет жильцов.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится в 2024 году, точная дата выхода пока неизвестна

Сериал будет состоять из семи серий, посмотреть их можно будет на «Кинопоиске».

Сюжет

В новом «Преступлении и наказании», в отличие от оригинального произведения, действие будет происходить не в XIX веке, а в современном Петербурге. «Свежий взгляд на одно из самых философски важных произведений русской литературы всех времен», — так описывает грядущий проект Владимир Мирзоев.

События в сериале «Преступление и наказание» будут происходить в Санкт-Петербурге в XXI веке

Создатели отдельно отмечают художественный визуальный стиль проекта — натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, который идеально подходит под мрачную атмосферу «Преступления и наказания».

Несмотря на то что события развернутся на три века позже, чем в одноименном романе, общий сценарий будет близок к тексту Достоевского.

Главный герой сериала — бедный петербургский студент Родион Раскольников (Иван Янковский). Однажды ему в голову приходит пугающая идея: некоторые люди имеют право совершать даже самые ужасные поступки, если при этом они развивают мир. Чтобы проверить свою теорию, Раскольников лишает жизни старуху (Ёла Санько) — в современных реалиях она превратилась из процентщицы в микрокредиторшу. На след преступника выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет получить чистосердечное признание от терзаемого совестью Раскольникова.

Одной из ключевых героинь в «Преступлении и наказании» станет Дуня (Любовь Аксенова), сестра Родиона Раскольникова.

Это история не только Родиона Раскольникова, но и его сестры Дуни. Они похожи друг на друга, у них схожие характеры. Но что важнее, хотя это и не так очевидно, они оба герои. Оба страстные, гордые и неспособные сдаться, — рассказал Мирзоев.

Он добавил, что сериальная адаптация романа позволит по-новому взглянуть на классическую историю. При этом, по словам режиссера, «Преступление и наказание» по-прежнему остается актуальным произведением.

Взаимоотношения человека со злом, как рождается зло, из каких идей оно рождается, бунт человек против Бога. Все это никуда не делось, мы по-прежнему живем в круге этих проблем, разве нет?

Актерский состав

Руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев назвал кастинг нового «Преступления и наказания» одной из ярких черт грядущего сериала. В нем действительно много громких имен: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова, Тихон Жизневский и другие звезды российского кино.

Какие актеры сыграют в сериале «Преступление и наказание»

Владимир Мирзоев уже работал с Иваном Янковским и Тихоном Жизневским во время съемок сериала «Топи», Жизневский также исполнил одну из главных ролей в детективном триллере Мирзоева «Внутри убийцы». Сам режиссер объяснил, что считает актеров соавторами, которые очень важны для него.

«Те актеры, которых я полюбил, которых я ценю, я думаю о них, я хочу предложить им еще что-то новое», — говорил Мирзоев.

При этом процесс кастинга на другие роли, по его словам, был достаточно сложным — чтобы найти исполнительниц Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой, Мирзоеву пришлось просмотреть более сорока актрис.

Роман «Преступление и наказание»

В основу сериала «Преступление и наказание» лег одноименный роман Федора Достоевского. Это объемное социально-философское произведение, о создании которого автор задумался еще в конце 1850-х. К полноценной работе над романом-исповедью Достоевский приступил в 1865 году — первая версия «Преступления и наказания» была опубликована в журнале «Русский вестник» всего через год. В 1867 году увидело свет новое издание романа, несколько отличающееся от журнальной версии.

Российское литературное сообщество бурно отреагировало на выход книги: она собрала как восторженные, так и максимально негативные отзывы критиков. Уже в 1880-е годы роман перевели на десять языков, а многие зарубежные авторы продолжили развивать темы, затронутые Достоевским, в своих произведениях.

«Преступление и наказание» неоднократно адаптировали для сцены: первый спектакль по роману был поставлен в Париже в 1888 году. Произведение Достоевского также легло в основу многих фильмов и сериалов — первый из них был показан в далеком 1910 году (копия этой картины не дошла до наших дней). Всего историю Родиона Раскольникова экранизировали более 50 раз.

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