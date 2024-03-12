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«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе

Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе». Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».

Из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе
© RT на русском

По его данным, организаторам премии было выражено возмущение, а на сайте телеканала в итоге транслировалась полная версия награждения.

Ранее «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что российскому кинематографу не хватает документальных и игровых фильмов о войне.

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