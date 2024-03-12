В Югре создадут фильм про северных охотников эпохи неолита

Премьера намечена на этот год, а пока северные археологи подготавливают необходимые для съемок материалы по экспедициям к древним поселениям Каюково-1 и Каюково-2 в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Кстати, за прошлый год команда сняла, смонтировала и показала более 70 любопытных видеороликов.

© Российская Газета

Напомним, комплексные исследования в Югре начались более 30 лет назад, когда сюда с археологической разведкой прибыл Георгий Визгалов. В 1999 году во время масштабных раскопок в Каюково-2 было обнаружено сгоревшее поселение каменного века.

- Неординарный памятник, очень большое, необычное сооружение с серией соединенных впадин - таких на севере Западной Сибири мы раньше не встречали. Выявили также остатки оборонительного сооружения по периметру поселения.

Что странно, не разжились вещественными доказательствами охотничье-промысловой деятельности - помещения оказались пусты. Все артефакты, за исключением редких кусочков керамики, - нашлись за пределами крепости. Керамическая посуда тоже оказалась интересной - она имела орнамент и плоское дно, - рассказал руководитель Института археологии Севера Олег Кардаш.

Всего ученые открыли четыре памятника не с хаотичной, а с регулярной планировочной структурой поселений и похожими глиняными сосудами - кроме Каюково-1 и Каюково-2 недалеко от Салыма, это еще и Барсова гора рядом с Сургутом, а также Качнисап на берегу реки Большой Юган.

В настоящее время из всего числа объектов раннего неолита, а их на севере Западной Сибири более тысячи, только вышеназванные относятся к каюковской археологической культуре возрастом восемь тысяч лет от наших дней. Раскопки тут ведутся до сих пор.

Летом 2022 года на территории неолитической экспериментальной площадки музейного комплекса "Священная кедровая роща" югорские археологи вместе со школьниками и студентами со всей России приступили к реконструкции древнейшей крепости Северной Азии.

Объект примечателен тем, что его внешняя оборонительная стена имеет ломаное очертание при идеальных геометрически правильных строениях в центре. Минувшим летом проект продолжился: исследователи частично возвели самое большое сооружение 6 на 6 метров копиями орудий, повторив путь зодчих, живших тысячи лет назад. Для гидроизоляции такого "дома" могло потребоваться около 200 оленьих шкур, предположил Олег Кардаш.

Сейчас команда, кроме настройки на съемку фильма, продолжает разбирать находки прошлого сезона. В коллекции есть не только керамика, но и топоры, стамески, фрагменты шлифовальных плит.

Наибольший интерес вызывают именно каменные орудия, потому что в окрестностях нет естественных источников камня. Значит, люди приносили их издалека. Не разгаданной остается и тайна, почему северные охотники преднамеренно сожгли крепость.