Что нужно знать об «Онегине» перед просмотром фильма

Не на все важные вопросы можно найти ответы в тексте "Евгения Онегина". По счастью есть книга блестящего ученого Юрия Лотмана "Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий". Читается на одном дыхании и в чем-то она интереснее самого романа. Обратимся к ней.

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Возраст Онегина и Татьяны

В предисловии к отдельному изданию первой главы Пушкин указывал - события романа начинаются в конце 1819 года. Более того, в примечаниях автор писал: "Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю", то есть поэт следил за тем, чтобы хронология действий романа соответствовала той, что могла быть в жизни.

Отталкиваясь от этих данных, можем рассчитать, когда родился Онегин (его играет Виктор Добронравов) - в 1795 году. Читаем в восьмой главе романа:

Дожив без цели, без трудов

До двадцати шести годов.

Тут же Лотман замечает, что Онегин был ровесником Грибоедова, декабристов Рылеева, Муравьева-Апостола и др.

1803 - год рождения Ленского (Денис Прытков).

пускай поэт

Дурачится; в осьмнадцать лет

Оно простительно

Теперь о Татьяне (Лиза Моряк) - летом 1820 года ей было 17 лет. В одном из писем Пушкин пишет Вяземскому: "…письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!" Ольге (Таня Сабинова), указывает Лотман, было 15 или 16 лет.

В 1822-м Татьяна выходит замуж. Зимой 1824-25 гг. Онегин встречает ее вновь, признается в любви и слышит бессмертное "но я другому отдана".

Дуэль Онегина и Ленского

В фильме Андреасяна все однозначно - в гибели Ленского виноват исключительно Онегин. Однако в романе не так, как минимум половину вины должен взять на себя сосед Зарецкий (Алексей Гришин), который "в дуэлях классик и педант".

Он привозит вызов Евгению от Ленского и ничего не предпринимает для примирения, хотя это святая обязанность секундантов. В книге это объясняется тем, что Зарецкий имел "дома много дел". Какие дела, если он вел такой же праздный образ жизни, как и Онегин?

Затем еще дважды Зарецкий мог остановить дуэль. Онегин опоздал на нее на целый час, а по правилам ждать полагалось не более 15 минут, после чего дуэль считалась несостоявшейся. Разумеется, Евгений опоздал нарочно, не желая стрелять в друга.

Второй неиспользованный шанс - Онегин, и тоже с умыслом, явился без секунданта. Им стал слуга Евгения Гильо, хотя и это нарушение - секунданты должны быть равны по сословному положению. Зарецкий дворянин, а Гильо нет. Зарецкий, судя по всему, хотел максимально скандального происшествия и своего добился. Жаль, этого не объясняется в фильме.

Выстрелить мимо Онегин не мог - это считалось оскорблением и служило поводом для новой дуэли.