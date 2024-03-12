«Оскар» смотрели рекордные за последние четыре года 19,5 млн человек

Такие данные приводит издание Variety.

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В публикации отмечается, что показатель просмотров трансляции в 2021 году вошёл в историю как самый низкий — тогда за вручением наград Американской киноакадемии наблюдали 10,4 млн человек.

В 2022-м число зрителей увеличилось до 16,6 млн, а в 2023-м — до 18,8 млн человек.

Триумфатором прошедшей церемонии вручения премий «Оскар» стал фильм «Оппенгеймер»: биографическая драма Кристофера Нолана, повествующая о создателе американской атомной бомбы, завоевала семь наград.