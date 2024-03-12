О вселенной Джона Уика снимут новый сериал

Студия Lionsgate подтвердила работу над еще одним проектом из вселенной Джона Уика, сообщает Deadline со ссылкой на заявление вице-президента компании Майкла Бернса.

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"Я думаю, мы возьмем одну из наших замечательных франшиз в жанре экшн с Киану Ривзом в главной роли", - сказал Бернс.

Какое именно сюжетное ответвление ляжет в основу нового проекта, не сообщается.

Напомним, в сентябре 2023 года на Peacock вышел сериал "Континенталь", рассказывающий о становлении управляющего легендарным отелем. Собственного стримингового сервиса, позволяющего запускать сериальные проекты, у Lionsgate нет, поэтому пришлось договариваться со сторонними площадками.

На 2025 год намечена премьера еще одного сериального проекта "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Какой сервис будет транслировать этот проект, пока неизвестно. Вице-президент Lionsgate туманно сообщил, что договор, в рамках которого Peacock транслировал "Континенталь", был относительно краткосрочным.