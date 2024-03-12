Объявлена программа и жюри 22-го кинофестиваля "Дух огня"

23 марта в Ханты-Мансийске откроется XXII Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня". В основной конкурсной программе будут представлены картины режиссеров из России и 10 стран мира. Тема фестиваля в этом году - "Особый язык национальной кинематографии". XXII Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" включен в программу председательства России в объединении БРИКС в 2024 году.

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Откроет кинофестиваль фильм "Ненормальный" - режиссерский дебют Ильи Маланина. Это премьерный показ. Главный герой - восьмилетний Коля - не такой, как все. Мама мальчика Татьяна вслед за врачами уже не верит, что врожденная болезнь отступит и ребенок когда-нибудь станет "нормальным". Но ее новый знакомый Юрий твердо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. Впереди у Коли - престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви. Вдохновлено реальной историей.

На фестивале традиционно - международный и российский конкурсы дебютов. Жюри международного конкурса возглавит Бенедек Флигауф - режиссер, сценарист, художник-постановщик, композитор, один из самых титулованных венгерских кинематографистов. Вторая картина Флигауфа "Дилер" (2004) победила в свое время на фестивале "Дух огня".

Также в это жюри вошли режиссер и сценарист из Индии Винотрадж П.С. Мировая премьера его полнометражного дебюта "Камешки" (2021) состоялась на Международном кинофестивале в Роттердаме, где лента завоевала главный приз программы Tiger Competition. Позднее картина победила на фестивале "Дух огня". Нушин Мераджи представляет Иран. Также - режиссер и сценарист. И Стас Тыркин - кинокритик из России. Он же - программный директор кинотеатра "Художественный" и кинофестиваля "Маяк".

В конкурс международных дебютов вошли фильмы "Ошибка 404", режиссер Тынчтык Абылкасымов, Кыргызстан, "Бауырына Салу", режиссер Асхат Кучинчиреков, Казахстан. "По кругу", режиссер Майсам Хасанзаде, Иран. "Похищение", режиссер Каран Теджпал, Индия, "Собственность", режиссер Даниэль Бандейра, Бразилия. "Угол наклона", режиссеры Анна Далингер, Станислав Фомичев, Россия.

Жюри конкурса российских дебютов возглавил кинорежиссер и сценарист Александр Велединский. В его команде режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова, композитор Максим Дунаевский, оператор Эдуард Мошкович, актеры Максим Стоянов и Светлана Иванова.

В конкурсную программу вошли картины "12 этажей спустя", режиссер Джеф Агаев - дебют студента мастерской режиссуры и драматургии Евгения Ткачука. Это - продюсерский дебют Ткачука. "Исчезнувший велосипедист" - режиссер с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко в главных ролях. Дебют театрального режиссера. "Куба, Марина", режиссер Константин Богославский - выпускник мастерской Дмитрия Мамулии. "Лапин", режиссеры Ася Олешкевич, Влад Краснослободцев - выпускники мастерской Константина Лопушанского. "Лиссабон", режиссер Светлана Филиппова - игровой дебют от режиссера анимационного кино был в конкурсе Выборга в прошлом году. "Последняя цена", режиссер Наур Гамелия, выпускник мастерской Сергея Снежкина (СпбГУКиТ).

Фильмом-закрытия кинофестиваля станет лента "Она танцует", режиссер Оксана Дегтярева. Согласно аннотации, для героини Ольги танец не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. В разные годы - а события картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий - в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится ее мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Но все ее попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока она, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром танца, но ради которого она делает свой самый важный выбор...