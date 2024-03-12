«Дюна 2» в выходные заработала в России более 100 млн рублей

По итогам праздничных выходных 7–11 марта в десятку кассовых лидеров вошло сразу два коротких метра — Smile («Улыбка») и «Митинг On/Off», которые заработали 29,7 миллиона рублей и 16,8 миллиона рублей соответственно. Под «короткометражными релизами» в единую систему поступают данные о сборах голливудских новинок, которые идут в РФ в рамках так называемого предсеансового обслуживания. Кроме того, в отечественных кинотеатрах состоялись сеансы еще пятнадцати коротких метров, их суммарная касса составляет 124,3 миллиона рублей, сообщает сервис «Кинопоиск».

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По его данным, на большинстве сеансов короткометражек в минувшие выходные показывали именно «Дюну 2» Дени Вильнева. При этом точно оценить реальные сборы фильма в России затруднительно из-за того, что в ЕАИС не учитывается выручка от сеансов в «арендованных залах» кинотеатров.

Первая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева в 2021 году собрала в РФ в первый уик-энд 568 миллионов рублей, а в целом картина заработала по итогам проката 1,5 миллиарда рублей.

«Дюна: Часть вторая» является одним из самых ожидаемых фильмов 2024 года, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. По его словам, у первой части картины целая армия фанатов.