Перезапуск «Рыжей Сони» будет более женственным, чем оригинальные фильмы и комиксы

Актриса Матильда Анна Ингрид Лутс, сыгравшая главную роль в перезапуске «Рыжей Сони», рассказала в интервью CBR о проекте. По её словам, он будет менее ориентирован на мужскую аудиторию, что было характерно для прошлых фильмов и комиксах.

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Актриса подчеркнула, что в истории перезапуска будет «очень много женского», и по большей части именно это её и зацепило.

Что я могу сказать о «Рыжей Соне», так это то, что первый фильмы и комиксы были сильно ориентированы на мужчин. Это совершенно другая история, и в ней очень много женского, что мне и понравилось в сценарии.

Также Матильда Анна Ингрид Лутс заявила, что сама история будет мрачнее, чем её ожидают увидеть зрители.

Даты выхода у перезапуска пока нет.