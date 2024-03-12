Вышел трейлер неприличной комедии Андреасянов с семьями Лагашкиных и Прилучных

Опубликован трейлер (18+) комедии "Неприличные гости" от Кинокомпании братьев Андреасян.

© Российская Газета

Синопсис: Виктор и Ольга давно живут в постылом браке. Они наконец-то закрыли платёж по ипотеке и вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире, но соседи сбоку оказываются слишком страстными для новостройки с тонкими стенами. Однажды к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением, суть которого угадать нетрудно.

В главных ролях - две реальные семейные пары: Максим Лагашкин с Екатериной Стуловой и Павел Прилучный с Зепюр Прилучной-Брутян. Также в фильме снялись Владимир Сычев и Янина Студилина.

Режиссёр - 30-летний дебютант Гога Мамаджанян.

В кино - с 25 апреля.