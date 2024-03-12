Вышел трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» по мотивам повести Астрид Лингдгрен

Netflix представил первый трейлер сериала «Ронья, дочь разбойника» — экранизации знаменитой повести Астрид Линдгрен. Премьера шести эпизодов состоится 28 марта, финальные шесть серий выйдут позже в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ронья, дочь разбойника» расскажет историю Роньи — единственной дочери атамана разбойников Маттиса и его супруги Ловисы. Однажды девочка обнаруживает, что вторую половину её замка заняла конкурирующая шайка атамана Борки. Ронья знакомится с задиристым мальчиком по имени Бирк, и втайне от своих родителей они решают стать сестрой и братом, чему мешает извечная вражда разбойничьих родов.

Режиссёром фэнтезийной сказки выступила Лиза Джеймс-Ларссон, а главные роли в сериале сыграли шведские актёры: Керстин Линден, Кристофер Вагелин, Криста Косонен и Йохан Ульвесон.