Режиссер «Барби» Гретта Гервиг хочет снять продолжение фильма

Режиссёр фильма «Барби» Гретта Гервиг заявила, что хотела бы снять продолжение картины. После премьеры ленты в июле 2023 года постановщица не могла себе представить даже идею для сиквела, однако сейчас она уверена в создании второй части.

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При этом Гервиг отмечает, что для создания «Барби 2» должны произойти «некоторые вещи». Судя по всему, режиссёр намекает на производство перезапуска «Хроник Нарнии», над которым она будет работать в ближайшие годы. Женщина заключила контракт с Netflix на производство как минимум двух фильмов по волшебной вселенной, после чего она наверняка возьмётся за создание продолжения фильма о знаменитой кукле.

Фильм «Барби» стал настоящим феноменом киноиндустрии. Картина собрала в прокате $ 1,44 млрд и стала самой кассовой лентой 2023 года. На прошедшем «Оскаре»-2023 певица Билли Айлиш получила награду за лучшую песню из фильма, а Райан Гослинг исполнил композицию I'm just Ken в перерыве между номинациями.