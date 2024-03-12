Кинокритик назвал достойные «Оскара» российские фильмы

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал достойные премии «Оскар» российские фильмы. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

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Шнейдеров отметил, что успехом обычно пользуются именно авторские картины. Среди них он выделил «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Сказку» Александра Сокурова и картину «Айка» Сергея Дворцевого. «Но, к сожалению, у всех этих фильмов нет прокатного удостоверения», — добавил кинокритик.

Среди сериалов Шнейдеров отметил «Нулевого пациента» и первый сезон «Эпидемии». Нашумевший многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» не вызвал у кинокритика никаких эмоций.

«Я смотрю кино или сериал и мне нужно, чтобы герои вызывали какие-то эмоции. Здесь у меня ни один из героев не вызвал ни одну эмоцию», — пояснил он.

Ранее фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил премию «Оскар-2024» в номинации «Лучший фильм года».