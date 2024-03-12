Премьера сериала о подвиге Московского ополчения пройдет в Музее Победы

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 13 марта пройдет премьера многосерийного фильма режиссера Игоря Угольникова «По зову сердца». Картина повествует об ополченцах, которые помогли Красной армии спасти Москву. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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Фильм расскажет о событиях лета и осени 1941 года, о героизме Московского народного ополчения — десятках и сотнях тысяч мирных людей. В основу сценария легли воспоминания ополченцев и фронтовиков. Картину представят Игорь Угольников и участники съемочной группы.

— Почетными гостями в первый день на съемочной площадке стали внуки и правнуки ополченцев. Они и дали старт проекту фильма о своих героических предках, — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Филиал Музея Победы в Красногорске к 8 Марта в рамках проекта «Приближение. История в деталях» представил новую экспозицию «Женский день». В коллекцию вошли экспонаты из обихода советских женщин 20–40-х годов XX века.

Волонтеры 8 Марта подарили посетительницам Музея Победы более 500 тюльпанов в рамках акции «Вам, любимые!». Также в этот день посетительницы могли бесплатно послушать концерты, поучаствовать в художественных мастер-классах и тематических экскурсиях, которые проходили в учреждении.