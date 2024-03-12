Дистрибьютор ожидает сборы от показа в КНР фильма "Вызов" за месяц на уровне $7 млн

Гендиректор компании "Армита" Ду Лян отметил, что общая выручка от продажи билетов может составить $10 млн

© Кадр из фильма "Вызов"

Кассовые сборы от показа российского фильма "Вызов" в кинотеатрах Китая за первый месяц должны составить порядка $7 млн. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор китайской компании "Армита" (дистрибьютор киноленты) Ду Лян.

"Показы будут длиться два месяца по всему Китаю. <...> Думаю, что за первый месяц кассовые сборы достигнут $7 млн", - сообщил он, добавив, что общая выручка от продажи билетов вполне может составить $10 млн.

Ду Лян отметил, что китайская молодежь все больше интересуется российской культурой, указав на большие перспективы в реализации молодежных проектов между КНР и Россией. Он уточнил, что с учетом большой популярности космической тематики в народной республике, фильм вызывает у местной общественности большой интерес.

Генеральный директор добавил, что для дальнейшей раскрутки произведений кинематографа РФ в Китае "требуется некое символичное событие".

"Так, как это было с российским фильмом "Движение вверх" (2017). Когда он вышел на наш рынок, все поняли: у русских прекрасное кино. <...> И мы вновь ждем такого момента", - пояснил он.

Премьера российской киноленты "Вызов" режиссера Клима Шипенко состоялась в Пекине во вторник. Для ее показа был выбран кинотеатр Музея истории Коммунистической партии Китая.

В России премьера фильма состоялась 12 апреля 2023 года. Эта кинолента - первый полнометражный художественный фильм, профессионально снятый в космосе. "Вызов" удостоился наград, в том числе Государственной премии РФ в области литературы и искусства.