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Нейросеть показала живых героев «Аватара: Легенды об Аанге» лучше, чем Netflix

Пользователь Reddit под ником AyeTrain23 представил свою версию экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». С помощью нейросети энтузиаст «оживил» героев культового шоу.

Как бы выглядели герои мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» в реальной жизни
© Cq.ru

Midjourney ожидаемо создала более приближенные к оригиналу образы за счет правильных промтов, нежели недавняя адаптация от Netflix.

© AyeTrain23

Сейчас Nickelodeon Animation и Paramount Animation занимаются созданием полнометражного мультфильма, в котором знакомые герои Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф будут взрослыми людьми в возрасте около 30 лет. 

© AyeTrain23

Всего планируется три полнометражных картины по вселенной «Аватара», первая из которых выйдет 10 октября 2025 года. 

© AyeTrain23
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