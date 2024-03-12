Как бы выглядели герои мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» в реальной жизни

Пользователь Reddit под ником AyeTrain23 представил свою версию экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». С помощью нейросети энтузиаст «оживил» героев культового шоу.

© Cq.ru

Midjourney ожидаемо создала более приближенные к оригиналу образы за счет правильных промтов, нежели недавняя адаптация от Netflix.

© AyeTrain23

Сейчас Nickelodeon Animation и Paramount Animation занимаются созданием полнометражного мультфильма, в котором знакомые герои Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф будут взрослыми людьми в возрасте около 30 лет.

© AyeTrain23

Всего планируется три полнометражных картины по вселенной «Аватара», первая из которых выйдет 10 октября 2025 года.