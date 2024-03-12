Вышел трейлер приквела культового фильма ужасов «Омен»

Вышел мрачнейший новый трейлер американо-итальянского хоррора "Омен. Первое знамение" (The First Omen, 18+).

© 0Российская Газета

Лента с "мясным" рейтингом R - приквел "Омена" 1976 года, одной из верстовых жанровых картин.

"Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла", - это официальный синопсис.

В главной роли - 24-летняя Нелл Тайгер Фри ("Игра престолов", "Слишком стар, чтобы умереть молодым", звезда "Дома с прислугой" Шьямалана).

Режиссер и сценарист - Аркаша Стивенсон ("Новый вишневый вкус", "Легион", "Нулевой канал"). Сопродюсер - Дэвид С. Гойер.

Прокат начнется в апреле.