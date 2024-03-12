$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Видео: герой Николаса Кейджа «гуляет» по Москве и цитирует «Слово пацана»

На этой неделе в прокат выходит фильм студии A24 с Николасом Кейджем "Герой наших снов", в котором персонаж Николаса Кейджа снится посторонним людям.

Герой Николаса Кейджа «гуляет» по Москве и цитирует «Слово пацана»
© Российская Газета

Прокатчик "Экспонента" опубликовал максимально странный (что в контексте позднего творчества актёра, пожалуй, даже закономерно) промо-ролик фильма.

В нём персонаж Кейджа - университетский профессор Пол Мэтьюс - позирует на фоне московских улиц и других примечательных мест столицы. Сопровождая это необычными комментариями.

Например, цитируя "Слово пацана" на фоне Казанского вокзала. И отправляясь в кинотеатр, не достав в билет в Большой театр. Впрочем, проще ролик показать.

Нормальные трейлеры можно посмотреть здесь и здесь.

Фильмы и сериалы