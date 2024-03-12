«Дюна 2» повторяет в России успех «Оппенгеймера»

«Оппенгеймер» с «Барби» собрали миллионные просмотры на Rutube, пиратское продолжение «Дюны» ворвалось в российский топ-3, а Миядзаки пришлось спасать репутацию оскароносных фильмов.

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Семь «Оскаров» фильма «Оппенгеймер» и кассовый успех нелегальных показов в России второй части «Дюны» вновь породили разговоры о заинтересованности зрителей и кинотеатров в «пиратских» релизах.

По мнению экспертов, «Дюна: Часть вторая» может стать чуть ли не самым кассовым зарубежным фильмом в 2024 году, подтверждением чего стали 130 млн рублей, собранные за первый прокатный уикенд.

При этом легально показанные в России фильмы-победители и номинанты на «Оскар» демонстрируют скромные результаты, как и другие картины с голливудскими звездами.

ОТ «ОППЕНГЕЙМЕРА» ДО «ДЮНЫ»: ИХ АРМИЯ БЕСКОНЕЧНА

«Пиратский беспредел» начался в России в сентябре 2023 года. Вначале в кинотеатрах подпольно показали «Оппенгеймера», а через неделю пришла очередь «Барби». Минкультуры с тех пор так и не дало «зеленый свет» фильмам без лицензии, крупные киносети открестились от «пиратства», однако это никого не останавливает.

Как подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика», «Дюна: Часть вторая» заработала 130 млн рублей за первый прокатный уикенд в России, уступив лишь «Онегину» (332 млн рублей) и третьей части «Льда» (158 млн рублей).

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН называл фильм Дени Вильнева в числе самых ожидаемых в 2024 году, а кинокритик Давид Шнейдеров подтвердил зрительский интерес к новой «Дюне»

«Думаю, "Дюна 2" – это один из самых ожидаемых фильмов года. Получился он, судя по отзывам, грустнее и мрачнее, чем предыдущая часть. В основе лежит хороший материал, прекрасный первый фильм с Кайлом Маклахленом. Конечно, все ждут: это и литературно-культовое произведение. Все сравнивают Тимоти Шаламе с Кайлом Маклахленом, все это подогревает зрительский интерес. Фанатов много и у первого фильма "Дюна", и у книги. Их армия бесконечна», - сказал Шнейдеров.

При этом Давид Алексеевич по традиции сказал, что не будет смотреть «Дюну» до ее легализации в РФ, и похвалил крупнейшие российские киносети за отказ от показов «ворованной продукции».

Между тем, «Дюну» сегодня можно посмотреть во многих московских кинотеатрах, а также на вполне себе официальном Rutube, призванном заместить в России «вражеский» YouTube. Так, на канале «Фильмач» регулярно публикуются все голливудские новинки в хорошем качестве.

Вторая «Дюна» появилась там 12 дней назад и собрала 132 тыс. просмотров, «Оппенгеймер» за четыре месяца перевалил за полтора миллиона (1,43 млн просмотров), а «Барби» за полгода и вовсе собрала - 1,85 млн просмотров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ «ОСКАР»: МАЛЬЧИК ПРОТИВ КЕЙДЖА

Однако, не «Оппенгеймером» единым. Из десяти картин, претендовавших на «Оскар» в категории «Лучший фильм», в России официально показали две, однако они не принесли прокатчикам золотых гор.

«Анатомия падения» француженки Жюстин Трие, получившая «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», собрала в России 30,8 млн рублей за 145 дней в прокате, а «Прошлые жизни» кореянки Селин Сон за 13 дней в прокате заработали всего 11 млн рублей.

Исключением здесь стал лишь мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», получивший «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Корреспондент НСН был очень удивлен, когда в начале марта не смог попасть в выходной на эту картину. В кинотеатре объяснили, что билеты на Миядзаки «раскупили еще вчера днем», предложив в качестве альтернативы «Лед 3».

Этот мультфильм начали показывать в России еще в декабре. За 97 дней в прокате три версии картины (в официальном переводе, в дубляже «Студийной банды» и с субтитрами) собрали в совокупности 454 млн рублей, находясь сейчас по сборам между «Онегиным» Сарика Андреасяна (373,9 млн рублей) и «Воздухом» Алексея Германа-младшего (500,5 млн рублей).

Если абстрагироваться от «Оскара» и вспомнить другие новинки 2024 года, «Три мушкетера: Миледи» с Венсаном Касселем собрали в России 64,9 млн рублей, а байопик об Элвисе Пресли «Присцилла: Элвис и я» - 21,3 млн рублей.

14 марта на российские экраны выйдет фантастическая драма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, ну а пираты уже смотрят в сторону По, Мастера Шифу, Тигрицы и Журавля. Мультфильм «Кунг-фу панда 4» стал в выходные лидером американского проката, подвинув «Дюну» и заработав $58,3 млн.

Этот мультфильм пока еще не появился на «Фильмаче», однако и на Rutube, и в ряде кинотеатров сегодня можно посмотреть получивший четыре «Оскара» фильм «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун. При этом россияне вряд ли оценят замысловатое творчество греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Что говорить, если «Великая ирония» Вуди Аллена собрала в России с августа 2023 по февраль 2024 года всего 90 млн рублей.

Для сравнения, первая часть «Дюны», вышедшая на российские экраны в 2021 году, собрала в прокате 1,562 млрд рублей.