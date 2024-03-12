Стивен Спилберг может снять фильм вместе с авторами «Анатомии падения»

Режиссёр фильма «Анатомия падения» Жюстин Трие вместе со сценаристом Артуром Арари встретились с легендарным продюсером Стивеном Спилбергом — об этом они рассказали французским СМИ.

© Чемпионат.com

Победители премии «Оскар–2024» за лучший оригинальный сценарий остались в восторге от общения со Спилбергом, а тот предложил им совместную работу.

Это было что-то невероятное. Артур оказался рядом с ним за столом на ежегодном обеде претендентов на «Оскар», и они разговаривали около часа. Оказалось, что Спилберг хотел встретиться с нами и даже предложил написать для него сценарий. Наверное, это самое безумное из того, что нам довелось испытать.

Помимо «Оскара», французский фильм получил главный приз на последнем фестивале в Каннах. «Анатомия падения» рассказывает о расследовании убийства мужчины — после вскрытия подробностей о семейной жизни главной подозреваемой становится его жена.